【MAGNET by SHIBUYA109】スクランブル交差点を一望できる♡ 屋上展望台ラウンジ『CROSSING VIEW＆ROOFTOP LOUNGE MAG8』がリニューアルオープン！

3月3日に、「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上展望台ラウンジ『CROSSING VIEW＆ROOFTOP LOUNGE MAG8』がリニューアルオープン！今回は、ここでしか買えない限定ハチ公グッズや、ドローン風の自撮りが撮れる最新サービスなどをご紹介します。知らなきゃ損な情報が満載なので、ぜひチェックしてくださいね♡

屋上展望台ラウンジ『CROSSING VIEW＆ROOFTOP LOUNGE MAG8』がリニューアルオープン！

3月3日（火）、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上展望台ラウンジ『CROSSING VIEW＆ROOFTOP LOUNGE MAG8』（クロッシングビュー＆ルーフトップラウンジマグエイト）がリニューアルオープン！ 約2か月間の改装を経て、動線の見直しや手洗い・厨房機能をアップデートし、よりスムーズにお客様を迎えられる空間へとリニューアルしました。 そしてオープンを記念して、渋谷の象徴である忠犬ハチ公のイラストが描かれたオリジナル・オペラグラス「ハチ公ルックマン」を発売！ また、ドローンで撮影したかのようなセルフィー撮影ができるサービスや、雨の日でも気にならない室内ラウンジなどのうれしいサービスもご紹介します。

「ハチ公ルックマン」渋谷観光の思い出となる1品♡

「ハチ公ルックマン」は、新しい試みとして、日本の古きよき忠犬物語がいつまでも語り継がれていくことを願って制作されたオリジナル・オペラグラスです。 ※使用時 ※折りたたみ時 ※使用イメージ レンズ製造から印刷、組み立てまで全て日本で行われており、ハチ公と上野教授のストーリーをリアルに落とし込んだだけでなく、昭和初期の渋谷駅の雰囲気や、当時の車両の色味などリサーチを重ね、白根記念渋谷区郷土博物館・文学館様ご協力のもとこだわり抜かれた商品です。 また、オリジナル仕様として、ハチ公と上野教授の絆を赤い糸に見立てた紐を付属。約25gと軽量でコンパクトながら、本体を軽く押すことでピント調節も可能です。 『CROSSING VIEW＆ROOFTOP LOUNGE MAG8』でしか買うことができないレアな商品なので、ぜひチェックしてくださいね♡ 紙製折り畳み式双眼鏡「ハチ公ルックマン」商品概要 商品名：紙製折り畳み式双眼鏡 ハチ公ルックマン 価格：1,500円 サイズ：10cm×9cm※折りたたみ時 倍率：約3倍 発売開始：2026年3月3日（火） デザイン・製造：株式会社ドルフィンズ ※LOOKMAN（ルックマン）は株式会社ドルフィンズの登録商標です。

迫力満点な写真を撮影できる！「ドローンフォト」って？

天空カメラにスマホを繋げてスクランブル交差点と記念撮影！ 渋谷スクランブル交差点を背景に、ドローンで撮影したかのようなダイナミックなセルフィーを、1回1,500円（150秒）で簡単撮影できるサービスです。 ここでしか撮れない迫力満点の1枚で、特別な思い出を残してくださいね♡

知らなきゃ損！なサービスがたっぷり

さらに、雨の日でも濡れずに楽しめる室内ラウンジや、お得なワンドリンクサービスなど、うれしい設備が充実♡ Check! 雨でも安心して楽しめる室内ラウンジ 雨天時でも、雨に濡れることなく渋谷スクランブル交差点を眼下に渋谷の風景を見ることができる室内ラウンジ。 毎月開催される、日本文化を体験できるお客様参加型イベントも注目です！ Check! ドリンク＆軽食をチェック♡ 入場料金には、1ドリンク（ソフトドリンク、またはアルコール飲料）の料金が含まれています。ドリンクと軽食を片手に、渋谷の景色を一望してみてはいかがですか♡ ＜ドリンク類の追加オーダ＞ ソフトドリンク 500円〜アルコール類 800円〜軽食 500円〜 ソフトドリンク 500円〜アルコール類 800円〜軽食 500円〜 メロンソーダ、ポップコーン／ともに500円 ※季節に応じてメニュー／料金が変更になる場合があります。 ※全て税込み価格です。

リニューアルオープン概要

オープン日：2026年3月3日（火） 営業時間：10:00〜22:00（最終入場 21:30） 住所：東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109屋上（RF） 入場料：1,800円（1ドリンク付き）※現金使用不可 ※同伴の6才以下のお子様は入場無料 ※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ライター Ray WEB編集部