◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）＝３月１０日、美浦トレセン

悔しい敗戦を重ねるごとに思いは強くなっている。４戦続けて重賞２着のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は１０日、美浦・坂路で５９秒５―１４秒７をマークし、力強く駆け上がった。「けっこうしっかりやって上がってくる馬」と宮田調教師が表現するように、稽古を積みながら調子を上げるタイプ。その思惑通りに５日の１週前追い切りから状態が上がってきている。

２走前のオールカマーは２４年のグランプリホースで妹のレガレイラとのきょうだい対決で１馬身１／４差。前走のアメリカＪＣＣでも昨年の日本ダービー３着馬ショウヘイに１馬身半差と強敵相手にも懸命に食い下がった。宮田調教師は「馬がサボっての２着ではなくて毎回、本当にしっかりいい競馬をして２着を続けてくれている。偉い馬です」と奮闘に敬意を称す。だからこそ“未冠”の大器としてではなく、重賞ウィナーとしてＧ１に出走することを誰よりも願っている。

「何としても勝ってＧ１に行きたいです。強い相手に対しても必死に立ち向かう馬だと思っているので、それをＧ１の舞台でお見せしたい」。シルバーコレクターを返上して大舞台へ弾みをつける。（浅子 祐貴）