テレサ・テン『オリジナル・ベスト・ヒット +2』

ユニバーサル ミュージックは、Made in Japanの高級レコード「100％ Pure LP」の新作を6月以降も順次発売する。オーディオファン御用達テレサ・テンの2作品や、海外人気の高い中原めいこ、サディスティック・ミカ・バンドの名盤、小野リサの新編成ベストも登場する。価格は11,000円～12,100円。発売スケジュールは以下の通り。製造は東洋化成、販売はローソンエンタテインメント(HMV record shop)。シリアル・ナンバー入り1,000枚完全生産限定。

【6月24日発売】 テレサ・テン『オリジナル・ベスト・ヒット +2』(PROT-7398/9)11,000円 中原めいこ『2時までのシンデレラ -FRIDAY MAGIC- +2』(PROT-7400/1)11,000円【7月29日発売】 サディスティック・ミカ・バンド『サディスティック・ミカ・バンド』(PROT-7404/6)12,100円 サディスティック・ミカ・バンド『黒船』(PROT-7407/9)12,100円 テレサ・テン『償還 (つぐない)』(PROT-7410/1)11,000円 小野リサ『音楽の旅』(UPJY-9565/6)11,000円

2012年に初めて登場し、昨年12月に約10年ぶりの新作がリリースされたスーパー・ハイエンドなアナログ盤100％ Pure LPは、いずれも無着色ヴァージン・ヴィニールの180g重量盤で、メタルマスターからダイレクトにプレス。オリジナル・アナログ・テープからのフラット・トランスファーを基本に、音の鮮度とダイナミックレンジを重視したな音作りになっている。

これらのタイトルは通常の33回転ではなく、12インチ・シングルなどで使われる45回転を採用。各面に収録できる時間が短くなるため2枚組となっているが、その分広く長い溝を刻むことができ、高速で回転することにより安定性も向上するなど、ディテールの再現やヴォリュームの豊かさにおいてアドバンテージがある。

いずれも見開きコーティング・ジャケットを採用。特製軟質ヴィニール・アウターバッグに封入される。

テレサ・テン『オリジナル・ベスト・ヒット +2』

大ヒット・シングル「つぐない」「愛人」とそのB面「笑って乾杯」「雨に濡れて」、シティポップ的なアレンジが光る「乱されて」の他、「夜のフェリーボート」「ジェルソミーナの歩いた道」などポリドール時代の代表曲の音質も見事な再録ヴァージョン7曲も加えたトーラス時代のベスト盤。本作の後に発表された代表曲「時の流れに身をまかせ」「別れの予感」もボーナス・トラックとして追加。1986年発表。歌詞・解説付。

マスターはオリジナル・アナログ・テープより2018年にトランスファーしたDSD由来の最新96kHz/24bit WAVマスター採用

中原めいこ『2時までのシンデレラ -FRIDAY MAGIC- +2』(品番：PROT-7400/1)

中原めいこ『2時までのシンデレラ -FRIDAY MAGIC- +2』

「FANTASY」「ジゴロ」「Go away」「FRIDAY MAGIC」など、昨今の世界的なシティポップ再興の動きの中でも特に注目を集める楽曲を満載した中原めいこ1982年発表の2ndアルバム。前作『COCONUTS HOUSE』収録曲「TIME LIMIT」「CITY NIGHT」の、本作と同時期に発売された高音質レコード「DAM45」用の再録ヴァージョンをボーナス収録。歌詞・解説付。

オリジナル・アナログ・テープよりトランスファーした最新96kHz/24bit WAVマスター採用

サディスティック・ミカ・バンド『サディスティック・ミカ・バンド』(品番：PROT-7404/6)

サディスティック・ミカ・バンド『サディスティック・ミカ・バンド』

加藤和彦(g、vo)、ミカ(vo)、高中正義(g)、小原礼(b)、高橋幸宏(ds)の5人によるサディスティック・ミカ・バンド1973年発表のデビュー作にして、カラフルでダンサブルなブギやロックン・ロ－ルが詰まった内容でグラム・ロック華やかなりしロンドンでも大いに話題となったアルバム。オリジナルLPに付属していた7インチ・シングルも無着色ヴァージン・ヴィニールで復刻(メタルマスター・プレスの重量盤ではない)。歌詞・解説付。

オリジナル・アナログ・テープより2023年にトランスファーした192kHz/24bitファイル由来の最新WAVマスター採用

ディスティック・ミカ・バンド『黒船』

ディスティック・ミカ・バンド『黒船』

加藤和彦が盟友松山猛と作り上げたコンセプトを、名匠クリス・トーマスのプロデュースと新たに今井裕(key)を加えた鉄壁のバンド・アンサブルで表現したミカ・バンド1974年発表の2ndアルバムにして、『Black Ship』としてリリースされた英米においても脚光を浴びた日本ロック史に残る圧倒的名作。前年にシングルのみでリリースされた「ハイ・ベイビー」と、アルバムのセッションからの未発表曲で後にベスト盤に収められた「お花見ブギ」をカップリングした無着色ヴァージン・ヴィニールのボーナス7インチ・シングルも付属(メタルマスター・プレスの重量盤ではない)。歌詞・解説付。

オリジナル・アナログ・テープより2023年にトランスファーした192kHz/24bitファイル由来の最新WAVマスター採用

テレサ・テン『償還 (つぐない)』 (品番：PROT-7410/1)

テレサ・テン『償還 (つぐない)』

代表曲「つぐない」のヒットが生まれた1984年発表の中国語アルバム。トーラス・レコード移籍後のオリジナル・アルバム『旅人』(1983)、『つぐない』(1984) からの楽曲を中心に、中国歌謡の名曲「何日君再来」の再録ヴァージョンもハイライトとして加えた全12曲。1986年発表。歌詞・解説付。

オリジナル・アナログ・テープよりトランスファーした最新96kHz/24bit WAVマスター採用

小野リサ『音楽の旅』(品番：UPJY-9565/6)

小野リサ『音楽の旅』

小野リサがEMI時代 (1997～2006) に発表した14枚のアルバムから、代表曲・人気曲を満遍なく収めた新規編成のベスト盤。「イパネマの娘」「想いあふれて」「サマー・サンバ」といったブラジルの名曲は勿論、「スマイル」「ジャンバラヤ」「 ベサメ・ムーチョ」「枯葉」「ブルー・ハワイ」など“音楽の旅”をテーマに世界各国から集めたスタンダード・ナンバーの数々を、穏やかでやわらかなボサ・ノヴァ・アレンジで表現した小野リサの真髄。歌詞・対訳・解説付。

オリジナル・アナログ・テープ、もしくはデジタル・トラックダウン・マスター等を基にした最新96kHz/24bit WAVマスター採用