ツインカム4気筒に銀幕で映える美ボディ

27年も生産が続いた、アルファ・ロメオ・スパイダー。現存数の少なさに憂うが、英国ではそもそも余り売れなかった。1966年の発売から1978年までは、ロンドンのディーラーでも注文可能で、1991年から1993年にも復活販売されていたが。

【画像】ツインカム4気筒に優雅なピニン・ボディ 初代スパイダー オープンなアルファ・ロメオたち 全130枚

初代スパイダーは、実に素晴らしいアルファ・ロメオだった。オールアルミのツインカムエンジンに5速MTが組み合わされ、ブレーキは前後ともディスク。サスペンションはしなやかに動き、銀幕でも映える優雅なボディをまとい、小さな後席すら備わった。



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

当時の自動車雑誌、モーター誌は、動力性能と安定性に優れ、操縦性が素晴らしいと絶賛。アメリカや欧州本土では、優れた価格競争力で好調に売れた。

反面、右ハンドルへの改修にコストが嵩み、ロータス・エランやジャガーEタイプを安価に選べた英国では、価格が高すぎた。実際、正規に作られた右ハンドル車は633台のみ。それでも、固有の魅力から状態の良い例を輸入する人が近年は少なくない。

1993年まで作られたシリーズ4 希少なハードトップ

スタイリングはピニンファリーナ社で、テールが傾斜した初期型が、1600 スパイダー・デュエット。1969年にシリーズ2へ改良され、リアが垂直に切り落とされたコーダトロンカ・スタイルへ刷新される。全長が約150mm短縮され、取り回しが良くなった。

1971年に2.0Lエンジンが追加され、1982年にインジェクション化されたシリーズ3が登場。バンパーはゴム製になり、リアへ小さなスポイラーが与えられ、通称「エアロダイナミカ」と呼ばれている。排気ガス規制の強化で、パワーダウンも進められた。



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

1986年にサイドスカートが拡幅され、1990年にボディと同色バンパーの、シリーズ4へ更新。エンジンは可変バルブタイミングになり、パワーステアリングが実装される。生産は1993年に終了。希少価値の高いハードトップは、全シリーズで選択可能だった。

状態の良いスパイダーは、今も素晴らしい。凹凸でボディが優しく震えても、挙動は予想しやすく、充分にパワフル。比較的見つけやすいS4は乗り心地が柔らかく、オープン・ツアラー的な要素は強いが、シリーズを問わず魅力へ満ちたイタリアンだ。

オーナーの意見を聞いてみる

「1985年からスパイダーに乗っています」。と話すのは、ポール・ケイン氏。「友人が乗っていた影響を受けたんですが、1980年代はお手頃でしたから。初期の2.0Lのスパイダーにも乗っていましたが、まるで水へ溶けるようにサビましたね」

「このクルマを購入したのは、1990年代半ば。レストアを仕上げて、最初は2.0Lエンジンを載せていました。その後に1750エンジンを入手し、アップグレードと合わせてリビルドして、載せ替えています。最近は、サイドシルを交換しています」



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

「これは、英国で12番目に登録された右ハンドル車。内容を考えれば、高すぎることはないでしょう。自分は、S2が1番好きですよ」

英国で掘り出し物を発見 アルファ・ロメオ・スパイダー S2 1600（欧州仕様）

登録：1981年 走行：9万6000km 価格：2万6995ポンド（約567万円）

イタリアで売られた、3オーナー車のS2。状態が良く、今までレストアされていないという。ブロンゾ・ボディに、タン・インテリアとソフトトップのコーディネートが上品。シャシーに目立ったサビはない。タイヤやクラッチなどは、新品へ交換済み。

アルファ・ロメオ・スパイダー S3 ヴェローチェ（欧州仕様）



アルファ・ロメオ・スパイダー S3 ヴェローチェ（1989年式／欧州仕様）

登録：1989年 走行：3万800km 価格：2万9500ポンド（約620万円）

2オーナー車で、走行距離3万kmちょっとという、極上のS3。完全なオリジナル状態にあり、シルバーの塗装にブラックのインテリアというシックな雰囲気が好ましい。シャシーの状態も良好で、整備記録が整っているが、エンジンルームはだいぶ汚れている。

