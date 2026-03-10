大阪で“いちごの祭典”が3・13開幕、10日連続開催 全店舗の詳細＆無料配布情報【一覧】
“いちごの祭典”『OSAKA Strawberry Festival 2026（大阪ストロベリーフェスティバル 2026）』（企画制作：関西テレビ放送株式会社、株式会社横浜赤レンガ）が、3月13〜22日に大阪・関西テレビ扇町スクエアで開催される。全17店舗のラインナップや注目メニュー、いちご無料サンプリング・直売の詳細が発表された。
【写真多数】まさに“いちごの祭典”…全17店舗の注目メニューを一挙紹介
同イベントは、横浜赤レンガ倉庫で2013年に初開催され、昨年は開催期間中に約58万人を動員した人気イベント『Yokohama Strawberry Festival』の関西版。関西には2024年に初上陸以来、3回目の開催となり、10日間の会期で、子どもから大人まで多くの人に愛されるいちごの新しい楽しみ方を伝える。
横浜でも人気だった実力店に加え、大阪初出店の店舗も含む全17店舗が出店。いちごを贅沢に使ったスイーツやドリンク、グルメから、いちごをモチーフにしたかわいらしい雑貨まで、あらゆる角度からいちごを満喫できるアイテムがずらりとそろう。
また、横浜でもひときわ目を引いた「いちごのオブジェ」が大阪にもやってくる。さらに、滋賀県の「竜王いちご」や和歌山県の「まりひめ」などブランドいちごの無料配布や直売が、日にち・数量限定で開催される。
一度入ると当日内であれば再入場可能。いちごが旬を迎える春先に、思う存分いちごを楽しめる。
■『OSAKA Strawberry Festival 2026』
期間：2026年3月13日（金）〜22日（日）計10日間 ※雨天決行、荒天時は休業の場合あり
会場：関西テレビ扇町スクエア１階アトリウム（大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F）
営業時間：午前10時〜午後6時（予定）
入 場 料：前売券：450円（税込）、当日券：600円（税込）
※前売券の販売は、全日程共通で3月12日午後11時59分まで
※会場内の混雑状況により、当日券の販売を行わない可能性あり
※チケットは日にち指定。その日限り再入場可
※未就学児入場無料。小学生以下は保護者同伴必須
※障がい者手帳等の所持者は、本人分は有料、介助者1人は無料
■出店店舗＆おすすめメニュー
・Muffin Berry「Berry Berry Muffin Special‐All Toppings」 ★初出店
・FRUIT AREA 29「いちごの贅沢パフェ」 ★初出店
・いちおのいちご「けずりいちご」★初出店
・Blue Cocina「ハート形の米粉チュロス 〜ストロベリーver.〜」 ★初出店
・パフェlove「オリジナルいちごパフェ」 ★初出店
・果朋 -KAHOU-「花笑 いちごみるく」
・T＆G kitchen ichigo「栃木県産苺の女王 高貴なロイヤルクイーンいちご飴」
・39Cafe「プレミアムいちご」
・DIVERTENTE「いちごとチョコのピッツァ」
・STRAWBERRY HOUSES「私の推し色あまおういちごミルク」
・甘味処 浅草梅園「いちご大福」
・MUUN Seoul「いちごマカロン」
・ふるーつなのに「贅沢いちごの食べ比べマウンテンパフェ」
・ストラベリー「いちご大福」
・Berry Berry「ストロベリー40cmロングチュロス」
・Strawberry KISS（ハートマーク）「焼きたて苺パイ」
・秘密の苺MICO E「ぶら下がりキューピーちゃん」
■ブランドいちごの無料配布・直売
・道の駅アグリパーク竜王
滋賀県でも最大級の栽培面積を有する緑豊かな竜王町。新鮮・安全・安心の農家さんが丹精込めて育てた旬の竜王いちごをお届け。
無料配布・直売予定日：3月14日（土） ※無料配布：1粒入り（先着150名まで）
・ふるーつふぁーむわかやま
まりひめは、和歌山県限定品種で果肉は柔らかく、酸味が少ないジューシーな甘味の強いいちご。
無料配布・直売予定日：3月17日（火）、 18日（水）、 20日（金・祝）、 22日（日）※無料配布：1粒〜数粒入り（先着50名まで）
※開催日は変更となる場合あり
※配布品種・地域は変更となる場合あり
※配布時間は10：00〜を予定。状況に応じ整理券を配布
※配布は1人、1日につき1パックまで
※いちごの無料配布・直売は、いちごの生育状態で急遽中止、または内容・数量が変更となる場合あり。また、数に限りがあるため、なくなり次第終了
【写真多数】まさに“いちごの祭典”…全17店舗の注目メニューを一挙紹介
同イベントは、横浜赤レンガ倉庫で2013年に初開催され、昨年は開催期間中に約58万人を動員した人気イベント『Yokohama Strawberry Festival』の関西版。関西には2024年に初上陸以来、3回目の開催となり、10日間の会期で、子どもから大人まで多くの人に愛されるいちごの新しい楽しみ方を伝える。
また、横浜でもひときわ目を引いた「いちごのオブジェ」が大阪にもやってくる。さらに、滋賀県の「竜王いちご」や和歌山県の「まりひめ」などブランドいちごの無料配布や直売が、日にち・数量限定で開催される。
一度入ると当日内であれば再入場可能。いちごが旬を迎える春先に、思う存分いちごを楽しめる。
■『OSAKA Strawberry Festival 2026』
期間：2026年3月13日（金）〜22日（日）計10日間 ※雨天決行、荒天時は休業の場合あり
会場：関西テレビ扇町スクエア１階アトリウム（大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F）
営業時間：午前10時〜午後6時（予定）
入 場 料：前売券：450円（税込）、当日券：600円（税込）
※前売券の販売は、全日程共通で3月12日午後11時59分まで
※会場内の混雑状況により、当日券の販売を行わない可能性あり
※チケットは日にち指定。その日限り再入場可
※未就学児入場無料。小学生以下は保護者同伴必須
※障がい者手帳等の所持者は、本人分は有料、介助者1人は無料
■出店店舗＆おすすめメニュー
・Muffin Berry「Berry Berry Muffin Special‐All Toppings」 ★初出店
・FRUIT AREA 29「いちごの贅沢パフェ」 ★初出店
・いちおのいちご「けずりいちご」★初出店
・Blue Cocina「ハート形の米粉チュロス 〜ストロベリーver.〜」 ★初出店
・パフェlove「オリジナルいちごパフェ」 ★初出店
・果朋 -KAHOU-「花笑 いちごみるく」
・T＆G kitchen ichigo「栃木県産苺の女王 高貴なロイヤルクイーンいちご飴」
・39Cafe「プレミアムいちご」
・DIVERTENTE「いちごとチョコのピッツァ」
・STRAWBERRY HOUSES「私の推し色あまおういちごミルク」
・甘味処 浅草梅園「いちご大福」
・MUUN Seoul「いちごマカロン」
・ふるーつなのに「贅沢いちごの食べ比べマウンテンパフェ」
・ストラベリー「いちご大福」
・Berry Berry「ストロベリー40cmロングチュロス」
・Strawberry KISS（ハートマーク）「焼きたて苺パイ」
・秘密の苺MICO E「ぶら下がりキューピーちゃん」
■ブランドいちごの無料配布・直売
・道の駅アグリパーク竜王
滋賀県でも最大級の栽培面積を有する緑豊かな竜王町。新鮮・安全・安心の農家さんが丹精込めて育てた旬の竜王いちごをお届け。
無料配布・直売予定日：3月14日（土） ※無料配布：1粒入り（先着150名まで）
・ふるーつふぁーむわかやま
まりひめは、和歌山県限定品種で果肉は柔らかく、酸味が少ないジューシーな甘味の強いいちご。
無料配布・直売予定日：3月17日（火）、 18日（水）、 20日（金・祝）、 22日（日）※無料配布：1粒〜数粒入り（先着50名まで）
※開催日は変更となる場合あり
※配布品種・地域は変更となる場合あり
※配布時間は10：00〜を予定。状況に応じ整理券を配布
※配布は1人、1日につき1パックまで
※いちごの無料配布・直売は、いちごの生育状態で急遽中止、または内容・数量が変更となる場合あり。また、数に限りがあるため、なくなり次第終了