1児の父・藤森慎吾、15歳年下妻と「結婚の決め手」について赤裸々トーク 出会って直感「あ、結婚するのかもな」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「結婚の決め手」について赤裸々に明かした。
【動画】「結婚の決め手」について、藤森慎吾＆15歳年下妻が赤裸々トーク
藤森は「藤森慎吾、待望の？妻との質問コーナー！」と題した動画で、夫婦でファンからの質問に回答。多く寄せられていたという「結婚の決め手は？」という質問に対して、丁寧に答えている。
知り合ってからほどなくして「あ、結婚するのかもな」と直感があったことを告白。続けて、自身の年齢や年齢が離れている妻のことをしっかり考えて交際していたことを語った。妻は、藤森の“直感”に驚いた様子を見せ、自身には“直感”がなかったものの、「嫌なところが1つもなかった」「結婚に対する迷いが1個もなかった」ことが決め手だったことを明かしている。
「この人と結婚していいのかな？」という不安要素が“1ミリもなかった”と話す妻の言葉に、藤森は「1ミリもないってすごいよ」「相手チャラ男だぜ」と驚きつつも、うれしそうな表情を見せていた。
この動画に、コメント欄には「奥様が、旦那様のこと好きなのが伝わります」「お二人のお互いへの信頼感が溢れていて素敵な動画ですね！」「チャラ男が更にかっこよくなったね」「慎吾君、良い旦那さん」などの反響が寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。
【動画】「結婚の決め手」について、藤森慎吾＆15歳年下妻が赤裸々トーク
藤森は「藤森慎吾、待望の？妻との質問コーナー！」と題した動画で、夫婦でファンからの質問に回答。多く寄せられていたという「結婚の決め手は？」という質問に対して、丁寧に答えている。
知り合ってからほどなくして「あ、結婚するのかもな」と直感があったことを告白。続けて、自身の年齢や年齢が離れている妻のことをしっかり考えて交際していたことを語った。妻は、藤森の“直感”に驚いた様子を見せ、自身には“直感”がなかったものの、「嫌なところが1つもなかった」「結婚に対する迷いが1個もなかった」ことが決め手だったことを明かしている。
この動画に、コメント欄には「奥様が、旦那様のこと好きなのが伝わります」「お二人のお互いへの信頼感が溢れていて素敵な動画ですね！」「チャラ男が更にかっこよくなったね」「慎吾君、良い旦那さん」などの反響が寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。