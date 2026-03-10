１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９８３円９６銭（２・１２％）高の４万７３１８円５４銭だった。

２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２７４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１５１９円６７銭（２・８８％）高の５万４２４８円３９銭だった。日経平均への影響が大きい半導体関連株が値上がりしたことで、読売３３３と比べて上昇幅が大きかった。

前日の米国市場では、トランプ米大統領がイラン攻撃の早期終了を示唆したことで、主要な株価指数が上昇し、原油先物価格は下落した。東京市場もこの流れを引き継ぎ、半導体関連株を中心に東証プライム銘柄の約９割が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体関連の検査装置を手がけるレーザーテックの１４・５３％が最も大きかった。ＭＡＲＵＷＡ（９・１５％）、住友電気工業（８・８３％）と続いた。

下落率は、ローム（５・１５％）、サンリオ（３・５１％）、ニトリホールディングス（２・９６％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、８８・４４ポイント（２・４７％）高い３６６４・２８。