大阪府教育委員会はこのほど、令和８年度の公立高校の一般入学者選抜の志願者数を確定させたと発表しました。あす３月１１日に学力検査、１９日に合格発表が行われる予定です。

【画像で見る】あす１１日に学力検査 各校の倍率は？

発表によりますと、全体では募集人員３万１８４７人に対し、志願者数は３万３４２２人となり、倍率は１．０５倍となっています。これは前年度と比較し０．０３ポイント増加しています。

豊中（文理）１．７９倍が倍率トップ 上位を文理学科が占める

各校の倍率は、最も高くなったのが豊中（文理）で１．７９倍で、上位を文理学科が占めました。

①豊中（文理）：１．７９倍

②春日丘（文理探究）：１．６６倍

③高津（文理）：１．３９倍

③茨木（文理）：１．３９倍

⑤四条畷（文理）：１．３５倍

このほかの文理学科の倍率は次のとおりで、文理学科全体の倍率は１．１２倍となりました。

〇北野：１．２６倍

〇大手前：１．３２倍

〇天王寺：１．１６倍

〇生野：１．２９倍

〇三国丘：１．３２倍

〇岸和田：１．１７倍

〇桜和（教育文理学）：１．１０倍

前回定員割れ…『寝屋川ショック』の寝屋川高校の倍率は？

一方、普通科（単位制を除く）では、北千里１．３０倍、泉陽１．２９倍などとなっています。

前回、進学校として知られるものの定員割れし、『寝屋川ショック』として話題となった寝屋川高校は１．２４倍となりました。

なお倍率は、学校によっては、第１志望で不合格となっても、第２志望で合格となる場合があるため、学校全体の志願者数を募集人員で割って、学校全体の競争率として示されているということです。

【全日制・全校掲載】各校の倍率を画像で見る