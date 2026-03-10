【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは９日、車いすカーリング混合ダブルス１次リーグ最終戦が行われ、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）はラトビアペアに４―１０で敗戦。

通算３勝４敗の６位で１次リーグ敗退となった。

「もっぱら力不足」

３勝３敗で１次リーグ最終戦を迎え、勝てば準決勝進出が決まるラトビアとの大一番。応援に駆けつけたスノーボード日本代表の選手らの「ニッポン」コールを受け、懸命に戦ったものの４―１０で敗れ、中島は「もっぱら力不足」と潔く認めた。

第３エンドまで３連続スチールで５点を先取され、第４エンドで２点を返した直後に痛恨の４失点。大会を通じて氷の読みに時間がかかり、序盤にリードを許す苦戦は最後まで続いた。

カーリングで日本が前回パラリンピックに出場したのは２０１０年バンクーバー大会。２人は当時４人制の混合団体のメンバーで、この時は３勝６敗で１０か国中最下位だった。小川は「ちゃんといいショットをすれば結果もついてくる。前よりもしっかり戦えた」。最終戦まで望みをつないだ今大会は成長も実感した。

小川は５０歳で中島は６１歳。「カーリングのプレーヤーとして続ける限り、やっぱり頂点を目指したい」と中島。２人の挑戦はまだ終わらない。（福井浩介）