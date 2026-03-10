イランのイスファハンで立ち上る煙/Social media

（CNN）トランプ米政権はかねて、イランの地下深くの貯蔵施設に眠っているとみられる高濃縮ウランの回収を目指している。しかしそれを実現するには米軍の地上部隊を相当数投入する必要があり、小規模な特殊作戦の範囲を超えることになるとみられる。軍事計画に詳しい現職および元職の当局者7人がCNNに語った。

米軍は昨年6月、イランの核施設3カ所を狙った爆撃作戦を遂行したが、核兵器の製造に必要な高濃縮ウランの備蓄すべてを破壊したわけではなかった。情報筋3人によると、その大部分はイランのイスファハンの核施設にあるとみられる。トランプ大統領は、イランの核能力の完全除去を今回の軍事攻撃の明確な目標の一つに掲げている。

トランプ政権がウラン回収作戦を実行に移せば、作戦の一環として米軍の地上部隊が初めて本格的に投入されることになる。そうした事態の激化は、多数の兵士を危険にさらすとみられる。彼らが携わる任務は数トンもの高放射性物質を移動または安全化する複雑なものとなる。

イラン側はイスファハンにあるウランを利用可能な状況にある。昨年の米軍による攻撃後、数カ月にわたって施設の地上構造物の瓦礫（がれき）を撤去。ウランが隠されている地下トンネルへのアクセスを確保している。関係筋2人が明らかにした。国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は9日、イランの高濃縮ウラン約200キログラムが依然としてイスファハンに残っており、一部はナタンズの核施設にも存在する可能性があると述べた。

高濃縮ウランは軍民両用の物質であり、イランは平和利用目的のエネルギーとしてのみ生産していると主張している。しかし、一定の基準（約90%）以上に濃縮すると、核兵器の製造に転用可能となる。IAEAによると、イランのウラン濃縮度は現在約60%だという。

ホワイトハウスと米国防総省は、本記事の掲載に先立ち、コメント要請に応じなかった。

トランプ氏は、イランによる核兵器開発を決して許さないと繰り返し述べている。

「兵站と関連リスクは法外なものに」

米軍の空爆だけではイスファハンのトンネルを破壊することはできない。イランの他の核施設と異なり、このトンネルには換気シャフトの開口部がないのが主な理由だ。こうした開口部は貯蔵施設にとって弱点になる。そのためトランプ政権内では、米軍統合特殊作戦軍のエリート部隊を派遣する案が議論されていると、関係筋は明らかにした。場合によってはイスラエルの特殊部隊とも連携してトンネルに物理的に侵入し、濃縮ウランを確保あるいは破壊する任務を想定しているという。

しかし情報筋によると、そのような任務には数百人とは言わないまでも数十人規模の追加部隊を地上に配備することが必要になる。彼らはウランの発見を任務とする中核特殊作戦チームの支援を担当する。特にイラン軍が施設並びにその周辺地域を依然として支配していることを踏まえれば、追加部隊の存在は重要になる。具体的な支援内容は周辺地域の安全確保だけではないかもしれない。地下深くに埋蔵された核物質の取り扱いの難しさを考えると、兵站（へいたん）の援助も含まれる可能性がある。

米陸軍の精鋭部隊デルタフォースと海軍特殊部隊DEVGRU（デブグル）の隊員は大量破壊兵器対策の訓練を受けている。米特殊作戦軍は10年近くにわたり、国防総省の大量破壊兵器対策任務の先導役を務めてきた。情報筋の1人によると、米政府には放射性物質を扱える「安全化部隊」に指定された部隊が複数存在する。統合特殊作戦軍は地下の物質を「安全化」するか、施設を使用不能にするための緊急時対応計画も策定している。

計画策定に関与していないある退役特殊部隊将校はCNNに対し、経験上このような任務にはおそらく一流の特殊作戦部隊が必要になるだろうと語った。チームには爆発物処理専門の要員が付随し、周辺警備は一帯の広さと必要人数に応じて第75レンジャー連隊または第82空挺師団が担当する可能性がある。MC130J航空機やMH47チヌーク・ヘリコプターといった離脱・侵入用アセットの他、任務中は上空からの一貫した航空支援も必要となる。

​​「控えめに言っても、必要な兵站とリスクは法外なものになるだろう」。協議の内容に詳しい関係者はそう述べた。

米国がそうした選択肢を考慮している可能性を示す兆候として、少なくとも6機のMC130Jが現在、英国のミルデンホール空軍基地から出撃している。CNNが確認した飛行データと衛星画像から明らかになった。作戦に投入される場合に備え、イランに近い地域に配備されるとみられる。

これらのC130輸送機の派生型には、敵対的な環境への米軍特殊部隊の秘密潜入及び離脱を支援するための特別装備が施されている。