元NHK中川安奈アナ、ズラリと並んだ手作り餃子公開「ひだが綺麗」「アレンジ参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの餃子を披露した。
【写真】32歳元NHK美人アナ「器用で尊敬」大量の手包み餃子
中川は「整列ーーーっ！」とつづり、手作り餃子がズラリと並んだ様子を公開。「ニラがなかったから大葉を入れてみたらおいしかった」と材料についても明かしている。
この投稿に「器用で尊敬」「ひだが綺麗」「大葉だとさっぱりしそう」「アレンジ参考になる」「焼いた後も気になる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、ズラリと並んだ手作り餃子公開
◆中川安奈の投稿に反響
