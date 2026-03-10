´ë¶È¡¦¸øÌ³°÷¡¦Âç³Ø¡Ä¿Íºà³ÎÊÝ¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê ½éÇ¤µë¹âÆ¡¢³¤³°¸¦½¤¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤ÏÂç³Ø3Ç¯À¸¤â¼õ¸³²ÄÇ½¤Ë
¡¡Àµ¼Ò°÷ÉÔÂ¤Î´ë¶È52.3¡ó¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç´ë¶È¤ÎÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿å½à¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡×2026Ç¯1·î¡Ë¡£
¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î8³ä°Ê¾å¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´Ø¿´¡Ä¡ÖÃùÃß¡¦Åê»ñ°Õ¼±¡×¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÉÔ°Â
¡¡26Ç¯ÅÙÂ´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤Î½¢¿¦¡¦ºÎÍÑ³èÆ°¤¬3·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎÍÑ¡¦½¢¿¦¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎÄ´ººÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¿¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î27Ç¯Â´¤Î³ØÀ¸¤ÎÆâÄêÎ¨¤Ï51.7¡ó¤Ë¾å¤ë¡£Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¼¼¤ÎµÈÅÄ¼£¼¼Ä¹¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤âÆâÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü47.7¡ó¡Ëº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÂ®¤µ¤Ç¡¢Ìó1¥«·îÁ°ÅÝ¤·¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÎÂà¿¦¤¬Â³¤¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¼ê¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·ã¤·¤µ¤Ç¤¹¡×
¡¡´ë¶È¤È³ØÀ¸Â¦¤¬Äê¤á¤¿½¢¿¦¶¨Äê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·Á³¼²½¤·¡¢º£Ç¯¤â³ØÀ¸Í¥°Ì¤ÎÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë¡¢Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸³ÎÊÝ¤Ç´ë¶È¤ÎÆâÄê½Ð¤·¤ÏÁá¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£Àè¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È³ØÀ¸¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Ï¡Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ê½»ÂðÊä½õ¡¦ÊÝÍÜ½ê66.8¡ó¡Ë¡¢¢»Å»öÆâÍÆ¡¦¿¦¼ï¡Ê64.4¡ó¡Ë¡¢£¶ÐÌ³ÃÏ¡Ê55.0¡ó¡Ë¡¢¤½éÇ¤µë¤Î¶â³Û¡Ê51.3¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸Â¦¤Î´õË¾¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¤¤ÞÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬½éÇ¤µë¤Î¶â³Û¤Î¹âÆ¤À¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Î¥¸¥Þ¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤¬½éÇ¤µë40Ëü±ß¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½éÇ¤µë¤Î¶â³Û¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡½¢¿¦³èÆ°¤ÎÁá´ü²½¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤«¤é¸øÌ³°÷¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¿Íºà³ÍÆÀ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÀéÍÕ¸©·Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç³Ø4Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¤ÎºÎÍÑ¤ò26Ç¯ÅÙ¤«¤éÂç³Ø3Ç¯À¸¤â¼õ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Ï«Æ¯¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÇÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¤Î¾ï¸«ÍÛÊ¿½Ú¶µ¼ø¤¬¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÆâÄê¤ÏÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌ³°÷¤ÎºÎÍÑ¤â½¢¿¦¶¨Äê¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤ÄÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤È¸øÌ³°÷¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤Î³ØÀ¸¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤ê¸øÌ³°÷¤Î¿Íµ¤¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆâÄê¤¬Áá´ü²½¤·¤Æ¤â³ØÀ¸Â¦¤ÏÎÏ»î¤·¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÄêÀè¤òÉ¬¤ºÁª¤Ö¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¿·ÆþÀ¸Á´°÷¤Ë¥°¥¢¥à¸¦½¤¤¹¤ëÂç³Ø¤â
¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯ÅÙ¤ÎÆâÄê¼Ô¤ÎÌó50¡ó¤¬ÆþÄ£¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤â³ØÀ¸³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ³¤Âç³Ø¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡Ë¤Ï26Ç¯½Õ°Ê¹ß¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¿·ÆþÀ¸Á´°÷¡ÊÎ±³ØÀ¸¤Ï½ü¤¯¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë³¤³°¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÈñÍÑ¤ÏÁ´³ÛÂç³Ø¤¬ÉéÃ´¤·¡¢26Ç¯8·î¤«¤é9·î¤Î´Ö¡¢4Çñ5Æü¤Ç¥°¥¢¥à¤Ç¤Î³¤³°¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥°¥¢¥àÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¡¢¤Þ¤¿JTB¤äÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¼Ò°÷¤Î¹ÖµÁ¤òÍ½Äê¤·¡¢¹ñºÝÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Âç³Ø´ë²è¹Êó²Ý¡Ë
¡¡¾¯»Ò²½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²þÁ±ºö¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÁÈ¿¥¤ÎÀè¹Ô¤¤¬Â÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÌÚÌî³èÌÀ¡Ë