【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#55

今年もシーズンオフにアルバイトをしている菊川カントリークラブ（静岡）でキャディー研修の指導を頼まれ、引き受けました。ツアーキャディーとハウスキャディーは仕事内容が違うと思うかもしれませんが、その通りです。

でも、僕はプロのバッグを担ぐ前はゴルフ場の練習生でキャディーをしていましたし、アルバイトのキャディー歴も長い。30年近いキャリアがありますから、ハウスキャディーの方が自信があるかな（笑）。

研修初日は従業員の組につき、黙って後方から新人キャディーの動きを見ていました。ティーイングエリアではお客さんが打った後は、すぐにクラブを取りに行く。4人が打ち終わったら、最も曲げた人のボールのところへ走っていく。グリーン上ではカップから一番遠い人より、目の前の人のボールを先に拭くなどなど。これらの基本は、体が勝手に動くようにならなければ仕事になりませんが、新人キャディーは考えてから動くので一歩目が遅い。

昼食休憩の時、先輩キャディーに話を聞くと、「研修期間が長く、いろいろな人から教わったので何が正解かわからなくなっているのかもしれません」と言う。

後半の9ホールは「僕がキャディーをやるから、後ろについて、自分との違いはどこかを見てね」と言って手本を示しました。

2日目はセルフプレーのお客さんに「キャディー研修なのでつかせていただいてもいいですか」とお願いし、新人キャディーに任せたのですが、3ホール見ても前日と変わりません。残りの6ホールは動画を撮って、後半は「僕の動きだけを見ておくように」と言って交代しました。

キャディー研修をやって「何がわからん？」と聞くと、「グリーンのラインがわかりません」と言う人が多い。確かに、ラインは読めた方がいいですが、そんなことは新人には無理です。

今は乗用カートに設置されているタブレットなどに、ピンまでの距離やカップ位置、グリーンの傾斜も出ます。多くのゴルファーは距離計測器も持っています。それらは、セルフプレーが主流になっているからですが、キャディー付きのプレーを望む人はまだいます。キャディーは林の中に曲げたボールを捜す、クラブやボールを拭いてくれるというだけでなく、タブレットではわからないホールや風の特徴などを教えてくれます。それがクラブ選択の助けになったとか、「ナイスパーです！」という声で気分が盛り上がったことってありませんか？

キャディーにとって最も大切なことは、お客さんに気持ちよくプレーしてもらうこと。極端な話、その一点に尽きます。

実はツアーキャディーも同じなんです。グリーンのラインや風を読むことより、クラブの受け渡しやボールを拭くタイミング、何げない会話で選手の緊張を解いて通常の力を出せるようサポートする。僕がプロから叱られ、学んできたことです。

みなさん「徹子の部屋」という長寿番組をご存じですよね。黒柳徹子さんは長く続く秘訣として「ゲストに対する居心地の良さ」を意識しているそうです。居心地が悪ければ会話が弾まないからです。

キャディーも同じですが、実は「気持ちよくプレーしてもらう」ことが一番難しいことかもしれませんね。

（梅原敦／プロキャディー）