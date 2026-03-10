錦戸亮（41）の主演で「映画 1リットルの涙」が2027年公開されると3月9日に発表され、SNSを中心に盛り上がっている。沢尻エリカ（39）のヒロインで、2005年に大ヒットしたフジテレビ系の同名ドラマのその後という設定のようで、超特報映像では白衣姿の錦戸がドラマと同じ麻生遥斗に扮し、こう言っている。

「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな。本当に強いひとで、おれが医者になりたいと本気で思ったきっかけは、彼女を助けたいと思ったからなんだ」

テーマソングも、ドラマと同じレミオロメンの「3月9日」。ドラマは最高視聴率20.5％（最終回の2005年12月20日）を記録する大ヒットとなっただけに、映画版もファン注目となっている。

「3月9日に発表という期日ともども、錦戸さんや沢尻さんの今昔への関心が高まっています」と、スポーツ紙芸能デスクはこう言う。

「ドラマで沢尻さんは難病を発症し苦しみや葛藤を抱えながらも、懸命に生きるヒロインを演じ、視聴者の涙を誘いました。学校生活や病院での再会、雪景色の中での別れなど、感動シーンとして語られている場面がいくつもあるんです。当時19歳。このドラマのほか映画『パッチギ！』で日本アカデミー賞新人俳優賞など新人賞を総なめにし、ブレークしていったのを覚えています」

■仕事も恋も好調で、今春、再婚説も

沢尻は2019年11月16日に麻薬取締法違反容疑で逮捕され、翌20年2月に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。そして活動休止後、2024年2月に舞台「欲望という名の電車」で約4年ぶりに女優復帰し、今年は舞台「ピグマリオンーPYGMALIONー」を3月まで完投した。また公開中の映画「#拡散」では婚約者を医療事故で失った新聞記者を演じている。

「映画は2019年の『人間失格 太宰治と3人の女たち』以来、7年ぶりとなりますが、実に堂々としていると評判です。公式SNSでは黒髪をロングにして、シックなニット姿の近影まで話題になり、落ち着いた印象から『物腰があの時とは別人』などと、ネットを騒がせていました。いろいろあった沢尻さんですが、4月8日の誕生日で40歳に。『映画 1リットルの涙』に出演するのかなど、注目されています。2026年は『積極的、前向きにチャレンジ』としていますし、また表舞台に返り咲いて再ブレークという可能性も出てきていますよ」（映画関係者）

プライベートでは、14際年下の新恋人との交際を「フライデー」（2026年1月30日.2月6日合併号）にキャッチされた。相手は東京から1000キロ以上離れた離島に住み、地元の会社に勤務する一般男性だそうで、婚約説や、今春にも再婚といった情報も伝えている。

仕事も恋も好調らしく、完全復活への道のりを着々と歩んでいるのかもしれない。

