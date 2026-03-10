東京ＶのＤＦ深沢大輝とＭＦ稲見哲行が１０日、目黒区立五本木小学校で「Ｊリーグ環境教育授業」を実施した。

東京都２３区内で初めて行われるＪリーグ環境教育授業で、Ｊリーグ気候アクションアンバサダーを務めている深沢選手会長、稲見副会長が、小学６年生５９人と気候変動に関する映像を一緒に鑑賞した後、気候アクションに関するグループワークなどを行った。

今回はＪリーグと気候アクションパートナー契約を締結している東急不動産の担当者の授業も取り入れられるなど、多くの人たちが気候変動について考える貴重な時間となった。

その後、子どもたちとサッカー対決を行うなど、貴重な時間を過ごした深沢は「サッカーを通じて小学生たちと触れ合うことができたというのは、自分にとっても新鮮ですごくいいことだったなと思いますし、自分たちでは考えられないような気候アクションのアイデアが小学生たちから出ていて、そこはやっぱり小学生すごいなというふうに思いました」と振り返り、稲見も「企業のやっている取り組みだったりも紹介できて、大人がやっている行動を見て、子どもたちも自分たちの未来のために何かできることはないかというのを考えてくれた。大人の取り組みをクラブだけじゃなくて、企業だったり、その地域のことと関連付けて話せたので、それはすごく今回良かったなと思います」と充実した表情を浮かべた。