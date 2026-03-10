元ＴＢＳでフリーの枡田絵理奈アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターの北斗晶の代役として急きょ生出演した。

この日の番組冒頭、作家・岩下尚史さんとともにコメンテーター席に座って登場した枡田アナ。ＭＣの垣花正が「北斗さんがお休みのため、ゲストとしてフリーアナウンサーのマスパンこと枡田絵理奈さんにお越しいただきました」と紹介すると、「よろしくお願いしま〜す」と笑顔で頭を下げた。

広島・堂林翔太内野手の妻の枡田アナは現在、広島在住。垣花に「広島から日帰りなんですよね」と言われると「そうです。この番組のために」と返答。

ＭＣの大島由香里アナは桝田アナがフジテレビの入社試験を受けた際に案内してくれた先輩だといい、大島アナが「ＬＩＮＥは（前回共演後）交換しましたね」と言うと、枡田アナは「テレビで大島さんを見ると『あっ、大島さんだ！』って思う」とほほ笑んでいた。

侍ジャパンが激闘中のＷＢＣについて、大島アナに「ＷＢＣはもちろん見て？」と聞かれると「ない！」と即答。「チラッとは見てるんですけど…。家事とかに追われ過ぎて、流れてはいるけど、なかなか…」と答えたところで垣花に「侍ジャパンの成績はご存じですか？ 何勝何敗かは？」と聞かれると「分かりません」と苦笑。垣花に「いいですね〜。堂林夫人が侍ジャパン、何勝何敗かを知らないっていいですね」と指摘されていた。