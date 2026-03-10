欧州株 きょうは堅調に推移、前日トランプ発言でムード一変
東京時間18:00現在
英ＦＴＳＥ100 10422.44（+172.92 +1.68%）
独ＤＡＸ 23891.58（+482.21 +2.04%）
仏ＣＡＣ40 8071.36（+156.00 +1.95%）
スイスＳＭＩ 13172.67（+172.58 +1.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:00現在
ダウ平均先物MAR 26月限 47955.00（+186.00 +0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6827.75（+26.75 +0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25116.50（+125.50 +0.50%）
