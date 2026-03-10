欧州株　きょうは堅調に推移、前日トランプ発言でムード一変
東京時間18:00現在
英ＦＴＳＥ100　 10422.44（+172.92　+1.68%）
独ＤＡＸ　　23891.58（+482.21　+2.04%）
仏ＣＡＣ40　 8071.36（+156.00　+1.95%）
スイスＳＭＩ　 13172.67（+172.58　+1.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:00現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47955.00（+186.00　+0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6827.75（+26.75　+0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25116.50（+125.50　+0.50%）