11日で東日本大震災の発生から15年となります。当時を振り返ると、山形県内でも停電が発生するなど災害への備えの大切さを突き付けました。番組では「災害」への備えをしているかどうか、YBCアプリでアンケートを実施しました。1499人の方から回答をいただきました。



「災害への備えをしている」と回答したのは760人で、全体の51％。「していない」としたのは739人で49％と、ほぼ半数ずつの結果となりました。

「備えをしていない」と回答した人の理由で目立ったのは、「山形は他県に比べて災害も少ないと感じているから」「山形は大丈夫だと過信している部分もある」といった声でした。ですが、山形県内も決して大きな地震が起きにくい地域ではないんです。





地震を引き起こす恐れのある「活断層」を見てみると、国の調べでは山形県内にある4つの断層帯のうち「山形盆地」「庄内平野東緑」「新庄盆地」の3つの断層帯は、今後30年以内にマグニチュード7程度の地震が起こる確率が最も高いSランクとなっています。特に「山形盆地断層帯」の地震発生率は最大で8％と国内の活断層の中でも発生する確率が高いグループに属しています。また、山形県沖を震源とする大地震の発生も懸念されているなど、山形県もいつ大きな地震が起きてもおかしくない地域です。視聴者の皆さんからは、災害への備えについて「何から手を付けていいのか」「どの程度準備していれば安心できるのか分からない」といった声も多く寄せられました。そこで、「防災士」の資格を持つ小坂憲央アナウンサーが災害発生時のさまざまな注意点や対処法について紹介していきます。政府首相官邸がホームページで公開している災害の『備え』チェックリストです。地震などが発生して電気やガス、水道といったインフラが停まった時、水や食料、電源の確保など、考えることはさまざまですが、これだけのものを常に用意するというのは確かにちょっと大変です。そこで日常生活の中にある身近なもので備えられる防災のあり方についてご紹介したいと思います。キーワードは「フェーズフリー」です。フェーズフリーとは、身の回りの日用品を日常生活だけでなく「もしも」の非常時にも役立てられるものとして活用し、日常と非常時の境界を無くしていくという考え方です。例えばどこの家庭にもある普通のスリッパですが、非常時には足を守るのに役立ちます。スリッパを常に枕元に置いて寝るようにすることで、もしも真夜中に地震が起きてもすぐに履いて移動できるようにしておくんです。窓や戸棚から床に落ちたガラスなどで足をけがして、その後の避難に支障が出るのを防ぐことができます。続いては、災害が起きたときに起きることの一つ、停電時の対応です。活躍するのが懐中電灯と水の入ったペットボトル。懐中電灯があれば足元を照らすことはできますが、あくまで光は一方向にしか届きません。しかし懐中電灯をテーブルに置き、その上に水の入ったペットボトルを置くと、部屋全体を照らすランタンになります。また、停電時に困るのは携帯電話の充電です。情報は命を守る上でとても大事な命綱です。モバイルバッテリーは乾電池式のものを用意すれば充電切れの際にも対応できます。災害時は断水も心配です。そして、断水が起きた際、何よりも不安になるのはトイレだと思います。市販の簡易トイレです。使い方はこのとおり、便器に黒い袋をかぶせて用を足した後に凝固剤を振りかけるだけ。あとは袋を固く結んでにおいが漏れないように袋ごと処分します。水や食料と一緒にまずは3日分の備蓄があることが望ましいです。近くに便器がない状況、たとえば車の中では緊急時の使い捨てトイレなどもあります。続いては食事に関するポイントです。停電した場合、一番困るのは冷たい食事を取らざるを得なくなること。家庭用カセットコンロはボンベが1本あればおよそ1時間使えます。寒い夜に温かいお茶やスープが飲めるだけでもだいぶ気持ちは変わってきます。また食事を取る時には、このように皿の上にラップを敷いてから湯せんしてできるパスタなどの食事を盛り付ければ、食べ終わった後にラップを捨てるだけで水洗いの必要が無くなります。また密閉性が高くにおいを閉じ込めるのにも便利で、ラップは使い勝手が良いです。災害が起こったときに必要なものを考えると、なかなかハードルが高いこともあるかもしれませんが、このように日用品の使い方から見直すことが、防災の第一歩になります。皆さんもぜひ家にある身近なものから防災を考えてみてはいかがでしょうか。