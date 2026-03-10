CUTIE STREET、ハローキティと対面＆かわいさ全開の“会話” USJでドンキーコングも本気で楽しむ動画が公開
アイドルグループ・CUTIE STREETが、メンバー8人そろってユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を楽しむ姿が、10日までにパークの公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】CUTIE STREET、USJを本気で楽しむ姿
USJは、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を4月5日まで開催中。スペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』も盛り上がり、CUTIE STREETは2月7日に出演した。
パーク体験では「ハローキティのリボンコレクション」を訪れ、メンバー全員で、ハローキティのグッズを身に着け、写真撮影やグリーティングを楽しんだ。ここでしか体験できない“ハローキティとお話できる時間”では、梅田みゆが「キティのキューティーポイントはどこですか？」と質問。かわいさ全開の空間に、笑顔があふれた。
ドンキーコング・カントリーの「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」にも乗り込み、川本笑瑠は「実は3回目の乗車です！前回乗ったときに、本当に最高で…超興奮したので、今回も乗れるの楽しみです！」と歓喜。アトラクションの後にはフード「DK ワイルドドック〜アボカド＆チーズソース〜」を満喫した。
