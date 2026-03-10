◇オープン戦 オリックス4―1ロッテ（2026年3月10日 ZOZOマリン）

オリックス・椋木が3者連続三振と、圧巻の投球を展開した。

5回から3番手として登板。先頭・藤原を追い込んでからワンバウンドのフォークで空振り三振に仕留めると、続く山本には外角低めへの152キロ直球で再び空振り三振に。最後は4番・山口に対してフルカウントからのフォークで、バットに空を切らせた。

「寒かったので、特にフォームを意識した。右足を溜めて、先に体が開かないように意識して、思ったよりスピードも出たのでよかった」

今季がプロ5年目の右腕にとっては、意外にも人生初のZOZOマリンでの登板だった。「去年ここで（自らの）開幕の予定だったんですけど、雨で中止になって。（きょうで）いいイメージがつきました」。昨季までの守護神・マチャドがベネズエラ代表としてWBCに参戦中で、今季の抑え候補としての期待も高い背番号15。「中継ぎに限らず、投手陣みんなレベルが高いので油断せずにいかないと。まずは勝ちパターンに入ることを目指して頑張っていきたい」と、開幕までにさらなるアピールの積み重ねを見据えていた。（阪井 日向）