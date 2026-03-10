BTS“完全体”カムバックステージの追加座席開放決定 チケットの転売取引や不正入場の防止対策も強化
7人組グループ・BTSが、21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場で兵役復帰後初となる約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行う。同公演の追加座席の開放が発表された。
【動画】3年9ヶ月ぶりの完全体カムバックまであと少し！トレイラー公開
追加席は、世宗大路交差点の南側（ソウル地下鉄5号線光化門駅から1号線市庁駅付近まで）に設けられる。全エリアはスタンディング形式で運営され、会場に設置された大型LEDスクリーンを通じて公演を観覧できる。チケット予約は、12日午後8時より「NOLチケット」にて無料で受付を行う。なお、既存の予約者は今回の追加予約の対象外となる。
これによって、同イベントは、約2万2000人の観客を迎える規模となる。座席数は、現地の安全確保と群衆の分散を最優先事項として算定した。
BIGHIT MUSICおよびHYBEは、チケットの転売取引や不正入場の防止対策も強化した。オンライン上の不法譲渡に関する投稿をリアルタイムでモニタリングし、通報対応を行うことで、転売取引を未然に防ぐ。また、不正入場を防ぐため、全観客を対象とした本人確認手続きを強化し、転売が活発になると予想されるエリアには追加の認証システムを導入する。詳細な本人確認の手順については、関連ホームページにて事前に告知し、現場の混雑を最小限に抑える。
同イベントはNetflixで生中継される。Netflixがアーティストの単独公演をリアルタイムで配信するのは今回が初めてである。演出の総指揮は、2012年ロンドンオリンピック開会式や米スーパーボウル・ハーフタイムショーなどを手掛けたHamish Hamilton氏が務める。
なお、BTSは20日午後1時、The 5th Album ‘ARIRANG’をリリースする。タイトル曲「SWIM」は、人生の荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲。作詞全般をRMが手がけ、メッセージにはより一層の説得力が加わった。
