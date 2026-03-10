ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「息子の髪型は派手でもいいでしょ？」タイプの違うママ友付き合いを… 「息子の髪型は派手でもいいでしょ？」タイプの違うママ友付き合いをうまくやる方法ってある？ 「息子の髪型は派手でもいいでしょ？」タイプの違うママ友付き合いをうまくやる方法ってある？ 2026年3月10日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 『こんな寒い日に子どもを半袖で遊ばせるの…？』目を疑うような光景に、私の常識は根底から崩れ去りました。子どもの身だしなみや生活環境を全く気にかけないママ友の異常なガサツさ。「おおらかでいいね」と彼女を擁護する周りのママたちも理解不能…。価値観の全く違うママ友への不信感…その終わりの見えない対立の行方とは――？＞＞ 【まんが】ガサツなママが許せない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ガサツなママが許せない 「妻と義母に追い出されて金がない」実家乗っ取りに失敗した兄のその後の人生【兄夫婦が私の財布を狙ってる 特別編】 あの人に憧れただけなのに…嘘が招いた大きすぎる代償【優しさを食い尽くすママ友 第10話】