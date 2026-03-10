神奈川県藤沢市の路上で、高齢の女性からバッグを奪い、けがをさせたとして、高校2年生の男子生徒2人が逮捕されました。

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、神奈川県立高校2年生の男子生徒2人で、今年1月、神奈川県藤沢市の路上で帰宅途中の高齢女性（83）の財布などが入ったバッグを奪い、女性を転倒させて左腕の骨を折る重傷を負わせた疑いがもたれています。

調べに対し2人は容疑を認めていて、「小遣いが5000円くらいで、金がほしかった」「ひったくりをやれば、手っ取り早く現金が手に入ると思った」「盗んだ金は服や靴代に充てた」などと供述しているということです。

警察によりますと、2人は他の高校生2人と共に中高年の女性が1人になったところを狙って犯行を繰り返していたとみられ、警察は、2人が10件以上のひったくりなどに関与したとみて調べを進めています。