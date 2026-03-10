雪の中で貯蔵し、甘さを凝縮させたリンゴを取り出す作業が横手市で行われました。



もぎたてのようなみずみずしさとシャリシャリとした食感のリンゴで、早速甘さたっぷりのジュースが搾られました。



農産物の加工販売を手がける横手市平鹿町の「だいごの丘」では、雪を有効に活用しようとリンゴの雪中貯蔵に取り組んでいます。



今年は2月に入ってから季節外れの暖かさの日があり雪どけが進みましたが、除雪車で雪を集め、10日までリンゴを貯蔵してきました。





温度と湿度が一定に保たれる雪の中はリンゴの保存に適した環境となり、甘さを凝縮させながら、もぎたてのような鮮度を長期間保てるといいます。記者「今年の味はどうですか？」だいごの丘 佐々木孝明さん「例年以上にみずみずしくて水分がたっぷり甘みがあります」10日は雪の中から取り出したばかりのリンゴでジュースを搾りました。だいごの丘 佐々木孝明さん「うまい、おいしいです」「雪自体が持つのかなと心配はしていました」「この味でほっとしました。思った以上の味になりましてもう言うことないです。早くお客様に届けてみたいなと思っています」雪国、横手の風土が育んだ甘さたっぷりの「雪室貯蔵のりんごジュース」は、県内の土産物店などで販売されます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします