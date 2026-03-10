goetheが、自身初となるフルアルバム『circle』を5月13日にリリースする。

goetheによる初の全国流通CDリリースとなる今作には、小西 遼（CRCK/LCKS）プロデュース曲の「Runaway」「キリン」、Shin Sakiuraプロデュース曲「Sick!!!」、Shingo Suzuki（Ovall）プロデュース曲「Dear」など、これまでのgoetheの活動を彩ってきた楽曲が収められる。

「Warumono」をプロデュースしたknoakとは、今作のリード曲「LIFE」でも再タッグを組み楽曲を制作。本楽曲は、“なんて事のない日々の美しさ”を綴ったgoethe流の日常賛歌で、今のgoetheのすべてが詰まった集大成となる楽曲に仕上がっている。

また、Michael Kanekoプロデュースの新曲「Friendship」や、初の弾き語り楽曲「彼誰」など、新曲5曲を含めた全14曲収録のアルバムとなっている。

なおgoetheは、5月30日に東京 恵比寿LIQUIDROOMにてワンマンライブ『goethe Live at LIQUIDROOM』を開催。チケットはイープラスにて先行受付中だ。

＜goethe 樋口太一（Vo/Gt） コメント＞

初めてのアルバムが出ます。結成から現在まで、goetheというバンドの第一章の区切りのような作品になったなと感じています。良い変化をし続けることを意識して活動していく中で、「自分の中の芯の部分が変わってしまっていないか」と心配になることは多々ありました。ただ制作中、過去の曲を聴き直したり、新しい曲を作っていく中で、僕らの音楽は紆余曲折ありながらも、しっかりと一本の線で最初と最後が矛盾なくつながっているなという確信も発見できました。ぜひ楽しんでいただければ幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）