青柳翔が主演を務める映画『ディッシュアップ』が、6月20日より新宿K’s cinemaにて公開されることが決定した。

本作は、大阪芸術大学卒業制作の『BAD TRIP』（2018年）が国内の映画祭で話題を呼び、短編作品『猟果』がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2023の短編部門で優秀賞を受賞した池本陽海監督の長編デビュー作。

3年前に父親を亡くし、お食事処「ゆりえ」を継いだ上原譲治。料理の腕は確かだが、客足が遠のいている現実を受け入れるしかなかった。そこに韓国から和食を学びに来日したキム・ジュリが偶然やってくる。価値観の違いから衝突しつつも、徐々に心の距離が縮まっていく2人は店を盛り上げようと試行錯誤する。キムの奔放な魅力により、いつのまにか凝り固まっていた価値観からの解放を目指して奮闘する人々の姿を描き出す。

自分の考えや感情を人に打ち明けられず、コミュニケーションにやや難ありの主人公・譲治を演じるのは、劇団EXILEのメンバーとして数々のドラマや映画に出演する青柳。あまりの奔放さに譲治から距離をとられるアルバイト、キム・ジュリ役は、韓国で活動後、日本に拠点を移し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）、『DREAM STAGE』（TBS系）などに出演しているハ・ヨンスが務めた。そして、そんな2人を見守るアルバイトの岩倉役には、黒沢清監督作『Cloud クラウド』やドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）などの三河悠冴が起用された。

あわせて公開された場面写真には、厨房で調理をするジュリ（ハ・ヨンス）を心配そうに見つめる譲治（上原譲治）の姿や、お食事処「ゆりえ」を背にして立つ譲治、ジュリ、岩倉（三河悠冴）の様子などが切り取られている。

また、菊川の映画館Strangerにて、池本監督が登壇する完成披露舞台挨拶付き上映会が3月20日に開催される。チケットは3月11日0時よりオンライン予約販売がスタートする。

コメント青柳翔（上原譲治役）『ディッシュアップ』の公開を迎えられて、とても嬉しく思います。短期間での撮影ではありましたが、見てくださる皆様に監督の独特なテンポやユーモアを楽しんでいただける作品になったと思います。是非お楽しみに！

ハ・ヨンス（キム・ジュリ役）日本で挑戦を続ける私自身と重なる、和食を学ぶジュリの姿。演じながら、幸せや愛とは何かを自問しました。 お金では買えない、素朴な日常にある大切なもの。池本監督の演出で描かれる心の機微を、ぜひスクリーンでご覧ください。

三河悠冴（岩倉役）この作品は、料理という身近なものを通して、文化や価値観の違いを越えていく愛の物語....と一概には言えず、池本監督独自のユーモアで一体この登場人物たちはどこまでいくんだ！と見ながらずっとワクワクしてました。撮影を通して感じたのは、言葉よりも温度や香りが人の心を動かす瞬間があるということでした。沢山の方に見て頂きたいです。

池本陽海（監督）心がけたのは観た人のお腹をいっぱいにしよう、いっそ胸焼けするくらいの映画にしよう、ということです。 潰れかけた和食屋に韓国人の女性が働きに来る、というおおよそのオチも予測できるような内容ですが、今更このありふれた物語形式で楽しんでもらうにはどうすればいいか、それが今回の課題でした。 結果的に観たことのない映画が出来ましたし、初長編なのにどっかの巨匠の晩年のような作品になりました。 これほど好き勝手やらせてもらえて大変感謝です。 形式そのものを楽しんでもらえる映画になったんじゃないかと思います。（文＝リアルサウンド編集部）