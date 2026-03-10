shallmの新曲「何なんですか？」が、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマに決定した。

2026年4月より放送の同TVアニメは、転生先を自由に選べる世界を舞台に、主人公 俺の“痛快異世界転生記”を描くファンタジー作品だ。

さらに、最新映像を収録した本PVが本日公開。主人公 俺（CV：阿部 敦）が予想できない転生を繰り返す様子や、女神様（CV：M・A・O）の塩対応など個性豊かなキャラクターが登場する。映像内ではアニメ映像に加えて、実写映像や人形劇、くっきー！のイラストやパンサー 尾形貴弘のビジュアルまで登場するカオスな映像となっている。

加えて、同TVアニメのオープニングテーマを担当する終活クラブとshallmの『終活クラブ×shallm ツーマンライブ』を開催。同公演のチケットは、3月18日23時59分までプレオーダーを受付中だ。

＜shallm lia コメント＞

この度、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマとして、「何なんですか？」を書き下ろさせていただきました。原作を読んでいると、ひとつひとつの展開に思わず「何なんですか？」と言いたくなる瞬間が多く、その気持ちがそのまま楽曲のタイトルになりました。この楽曲は、そんな主人公を少し離れたところから見ている女神様の視点をイメージして書いた曲です。振り回されているのに、なぜかちゃんと見守っている。そんなふたりの温かい関係性を表現できていたら嬉しいです。

