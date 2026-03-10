ギグワークス<2375.T>は１０日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を従来予想の５０００万円から２億４０００万円（前期比１６．０倍）に引き上げた。受託開発業務やシステムエンジニアリングサービスなどを手掛けるシステムソリューション事業が当初計画を上回る見通し。同事業においてパートナーとの協業体制によるプロジェクトの拡大・推進が継続したうえ、複数の請負案件を受注。加えて、本社部門の効率化・コスト見直しなどが進む。なお、売上高予想は据え置いた。



１１～１月期は売上高が５５億９６００万円（前年同期比４．４％減）、営業損益が１億１２００万円の黒字（前年同期は２億４４００万円の赤字）、最終損益が５９００万円の赤字（同３億４８００万円の赤字）だった。前年同期に赤字だったＷｅｂ３サービス事業が黒字転換したほか、２５年４月に子会社だった日本直販の全株式を譲渡したことで赤字だったデジタルマーケティング事業の区分が廃止になった。ただ、営業外費用として暗号資産相場の変動による暗号資産評価損１億７０００万円を計上しており、最終赤字で着地した。



出所：MINKABU PRESS