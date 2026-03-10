キタニタツヤの新曲「れびてーしょん」が、4月よりスタートするTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマに起用。また、あわせて同曲を使用した本PVも公開となった。

本アニメは、2022年にWSS playgroundより発売されたアドベンチャーゲームが原作。2026年4月4日24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送され、ABEMAにて4月4日24時30分より地上波同時最速配信となる。

＜キタニタツヤ コメント＞

誰も見向きもしなかった手つかずの空き地。好きに大声を出して暴れていられた非現実の無秩序。私の、私たちだけのおもちゃだったその場所にビルが建って、「みんな」がやってきて、通知と広告を介して現実と同じになっていく。全てが移ろっていく中で、ひとり何かにしがみつき老いていくことは悪だとして、お別れを言えたとして、私たちはこの先どこに吹き溜まっていけばいいんだろうか。この嘆きすら、もはや許されないのだろうか。

（文＝リアルサウンド編集部）