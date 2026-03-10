高校生シンガーソングライター実来、不安や焦り、葛藤をストレートにぶつけた「まだ選ばれていない僕らへ」制作秘話を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「成功する人は最初から神様が選んでいて、私はそこに入っていないんじゃないか？ そんなネガティブなことばかり言っていた自分が『ちゃんと正面から戦いたい』という気持ちを込めることができた」（実来）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライター・実来が担当MCとして登場。

「お聴きいただいている曲は、2月4日リリース、実来のデビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

デビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』について、「この曲を作ったきっかけは、私をプロデュースしてくれた音楽プロデューサーの西尾芳彦さんという、YUIさんや絢香さんなども手掛けていた方が昨年、病気で亡くなってしまったこと」と制作秘話を明かした実来。

「今まで一緒に曲を作り上げてきたのに、突然ひとりで立つことになって。不安や焦りや葛藤など、本当にいろんな感情が自分の中で浮かんできて、それをストレートに歌詞にぶつけてみました」と制作時の心境を話し、「成功する人は最初から神様が選んでいて、もう私はそこに入っていないんじゃないか？ そんなネガティブなことばかり言って、逃げていた日々もあったんですけど、『ちゃんと正面から戦いたい、向き合うぞ』という気持ちが込められています」と楽曲に込めた思いを熱く語った。

「曲のポイントとしては、“夜明け”や“闇”など、まだ光が見えない情景がいくつも歌詞に出てきて。暗い言葉が並んでいたりもするんですが、そんなネガティブな感情も含めて私の想いなので。そこを受け取ってもらえたらと思います」と、聴き手に伝えたい想いを語った実来。

さらにメロディについて、「メロディは疾走感というのをすごく大事にして。大サビに向かっていくだんだん気持ちが高まる感じや、そこから一度冷静になって落ちるメロディ、またそこから再起して『どんどん頑張るぞ！』っていう風に光を求めて進む様子を描いています」と解説。

「自分で作曲するのが初めてだったんですが、やっぱり自分の頭の中にあるメロディを形にしていくっていう過程がすごく楽しくて」と話した実来は、「まだまだ手探りで、学びの途中のことも多いんですが、もっともっと自分のやりたいこと、歌いたいことが表現できるように、いろんな曲を作っていきたいなと思います」と楽曲制作への意欲を語った。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

3月3日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「まだ選ばれていない僕らへ」