キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」を書き下ろし
キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマを務めることが決定。新曲「れびてーしょん」を書き下ろしたことが明らかになった。
■エンディングテーマ「れびてーしょん」の一部が、アニメ本PVにて解禁
2022年にWSS playgroundより発売され累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称『ニディガ』）。
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、4月4日24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOW他にて順次放送。さらにABEMAにて4月4日24時30分より地上波同時・最速配信となる。
同アニメの本ビジュアル（-超てんちゃんver.-）と本PVも公開。本PVでは、キタニタツヤが手掛けるエンディングテーマ「れびてーしょん」の一部が初解禁されている。
(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
■関連リンク
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』番組サイト
https://needygirl-anime.com
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/