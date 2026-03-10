キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」を書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマを務めることが決定。新曲「れびてーしょん」を書き下ろしたことが明らかになった。

■エンディングテーマ「れびてーしょん」の一部が、アニメ本PVにて解禁

2022年にWSS playgroundより発売され累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称『ニディガ』）。

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、4月4日24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOW他にて順次放送。さらにABEMAにて4月4日24時30分より地上波同時・最速配信となる。

同アニメの本ビジュアル（-超てんちゃんver.-）と本PVも公開。本PVでは、キタニタツヤが手掛けるエンディングテーマ「れびてーしょん」の一部が初解禁されている。

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

