細谷火工 <4274> [東証Ｓ] が3月10日大引け後(18:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の10円→15円(前期は17円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、令和8年6月7日に創業120周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年に亘るご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝の意を表すため、令和8年3月期の期末配当予想について、普通配当 に加え１株につき5円の記念配当を実施することといたしました。 これにより、令和8年3月期の期末配当につきましては、普通配当と記念配当を合わせ、１株につき10円 から15円に修正いたします。

