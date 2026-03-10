「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限36万3525枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の36万3525枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 363525( 363525)
ソシエテジェネラル証券 195428( 195428)
バークレイズ証券 78739( 78739)
SBI証券 133243( 57663)
松井証券 41171( 41171)
楽天証券 78942( 39726)
日産証券 35145( 35145)
HSBC証券 12671( 12671)
ビーオブエー証券 12199( 12199)
三菱UFJeスマート 16458( 10908)
サスケハナ・ホンコン 10284( 10284)
JPモルガン証券 9082( 9082)
マネックス証券 8164( 8164)
フィリップ証券 4003( 4003)
ゴールドマン証券 3919( 3915)
みずほ証券 2943( 2943)
モルガンMUFG証券 2389( 2389)
インタラクティブ証券 2184( 2184)
BNPパリバ証券 1003( 1003)
大和証券 789( 789)
シティグループ証券 606( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3822( 3822)
バークレイズ証券 2089( 2089)
SBI証券 1892( 834)
ソシエテジェネラル証券 769( 769)
マネックス証券 371( 371)
三菱UFJeスマート 523( 341)
楽天証券 860( 296)
フィリップ証券 279( 279)
JPモルガン証券 233( 233)
インタラクティブ証券 162( 162)
日産証券 158( 158)
松井証券 124( 124)
ゴールドマン証券 10( 10)
ドイツ証券 4( 4)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
フィリップ証券 51( 51)
SBI証券 46( 34)
JPモルガン証券 23( 23)
楽天証券 38( 22)
マネックス証券 19( 19)
日産証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 22( 18)
インタラクティブ証券 18( 18)
ドイツ証券 13( 13)
松井証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース