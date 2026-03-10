「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限21万2476枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万2476枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 212476( 212410)
ソシエテジェネラル証券 201372( 197365)
バークレイズ証券 139343( 108028)
SBI証券 85933( 36599)
松井証券 25272( 25272)
楽天証券 37390( 20358)
サスケハナ・ホンコン 19538( 19538)
日産証券 18659( 18659)
BNPパリバ証券 13837( 13837)
モルガンMUFG証券 57929( 13338)
ゴールドマン証券 13542( 13322)
野村証券 8317( 8229)
三菱UFJeスマート 11931( 7487)
JPモルガン証券 7998( 7110)
ビーオブエー証券 5791( 5791)
マネックス証券 4724( 4724)
みずほ証券 4497( 4416)
フィリップ証券 3037( 3037)
インタラクティブ証券 2929( 2929)
UBS証券 2908( 2908)
SMBC日興証券 20( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6803( 5803)
ABNクリアリン証券 4790( 4790)
バークレイズ証券 4628( 4628)
SBI証券 1403( 841)
三菱UFJeスマート 507( 383)
フィリップ証券 261( 261)
楽天証券 636( 236)
日産証券 233( 233)
インタラクティブ証券 233( 233)
松井証券 155( 155)
マネックス証券 127( 127)
JPモルガン証券 1067( 67)
ドイツ証券 29( 29)
岩井コスモ証券 20( 20)
ゴールドマン証券 18( 18)
立花証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
ソシエテジェネラル証券 119( 119)
日産証券 69( 69)
三菱UFJeスマート 89( 65)
フィリップ証券 37( 37)
SBI証券 94( 36)
楽天証券 40( 22)
松井証券 21( 21)
ドイツ証券 13( 13)
マネックス証券 9( 9)
JPモルガン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
UBS証券 1500( 0)
HSBC証券 1500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース