「TOPIX先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万9256枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9256枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29256( 29256)
ソシエテジェネラル証券 28626( 28626)
バークレイズ証券 15066( 15066)
ゴールドマン証券 21963( 12867)
JPモルガン証券 11589( 11589)
UBS証券 9246( 9246)
ビーオブエー証券 8751( 8751)
モルガンMUFG証券 6071( 6071)
SMBC日興証券 3958( 3944)
HSBC証券 3939( 3939)
BNPパリバ証券 3706( 3706)
日産証券 3303( 3303)
野村証券 2857( 2857)
シティグループ証券 3778( 2510)
サスケハナ・ホンコン 1938( 1938)
SBI証券 1318( 1302)
大和証券 410( 410)
三菱UFJ証券 400( 400)
インタラクティブ証券 273( 273)
フィリップ証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 80( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11683( 11683)
JPモルガン証券 10710( 10710)
ゴールドマン証券 19311( 10239)
ABNクリアリン証券 8945( 8945)
UBS証券 7791( 7791)
バークレイズ証券 6416( 6416)
モルガンMUFG証券 5121( 5121)
SMBC日興証券 3944( 3944)
HSBC証券 3580( 3580)
BNPパリバ証券 3127( 3127)
野村証券 2795( 2795)
日産証券 2565( 2565)
シティグループ証券 3739( 2471)
ビーオブエー証券 2042( 2042)
SBI証券 1259( 1259)
ドイツ証券 411( 411)
三菱UFJ証券 400( 400)
大和証券 400( 400)
インタラクティブ証券 154( 154)
三菱UFJeスマート 38( 38)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース