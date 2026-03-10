「TOPIX先物」手口情報（10日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限5万6706枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の5万6706枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 56706( 53361)
バークレイズ証券 44490( 36717)
ABNクリアリン証券 30269( 28370)
ゴールドマン証券 88245( 26184)
JPモルガン証券 58583( 23105)
シティグループ証券 29447( 20505)
野村証券 55716( 20464)
モルガンMUFG証券 103460( 18112)
みずほ証券 35120( 15206)
BNPパリバ証券 21672( 10183)
大和証券 14893( 9925)
ビーオブエー証券 17699( 8562)
UBS証券 11976( 7957)
SMBC日興証券 20165( 5453)
三菱UFJ証券 7058( 5375)
HSBC証券 13887( 4781)
日産証券 3947( 3947)
SBI証券 6856( 3250)
サスケハナ・ホンコン 2290( 2290)
ドイツ証券 10248( 954)
三菱UFJeスマート 108( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 37465( 31613)
ソシエテジェネラル証券 27076( 26576)
ゴールドマン証券 74363( 22911)
JPモルガン証券 47056( 21286)
シティグループ証券 28327( 20415)
野村証券 57728( 20126)
モルガンMUFG証券 104870( 19684)
ABNクリアリン証券 15044( 14144)
みずほ証券 30845( 13857)
大和証券 14968( 10038)
UBS証券 11319( 7529)
BNPパリバ証券 18793( 7305)
ビーオブエー証券 15443( 6805)
SMBC日興証券 19217( 5265)
HSBC証券 13857( 4751)
三菱UFJ証券 4763( 4737)
日産証券 3405( 3405)
SBI証券 5818( 2818)
ドイツ証券 10413( 1119)
インタラクティブ証券 149( 149)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
