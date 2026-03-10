「日経225先物」手口情報（10日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万8895枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万8895枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 28895( 21284)
野村証券 48274( 15197)
ABNクリアリン証券 18391( 14963)
バークレイズ証券 14655( 14371)
HSBC証券 12837( 9756)
みずほ証券 23695( 8876)
ゴールドマン証券 19618( 7885)
BNPパリバ証券 10171( 6619)
モルガンMUFG証券 20560( 5466)
UBS証券 5157( 4213)
三菱UFJ証券 5254( 3865)
JPモルガン証券 12520( 3510)
サスケハナ・ホンコン 2830( 2830)
大和証券 13038( 2803)
シティグループ証券 3614( 2595)
ビーオブエー証券 2955( 2317)
SMBC日興証券 3591( 1427)
日産証券 1309( 1309)
SBI証券 2038( 1080)
ドイツ証券 675( 675)
楽天証券 218( 0)
三菱UFJeスマート 200( 0)
東海東京証券 60( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 14132( 14132)
ソシエテジェネラル証券 19071( 13251)
野村証券 41931( 12625)
HSBC証券 12559( 9759)
みずほ証券 22182( 8256)
ABNクリアリン証券 7851( 6725)
ゴールドマン証券 16850( 6313)
BNPパリバ証券 8609( 5152)
モルガンMUFG証券 18756( 4262)
UBS証券 4470( 3858)
三菱UFJ証券 3357( 3357)
大和証券 13460( 3200)
シティグループ証券 3430( 2526)
日産証券 1982( 1982)
JPモルガン証券 6928( 1876)
ビーオブエー証券 2203( 1586)
SMBC日興証券 3692( 1281)
SBI証券 1438( 874)
ドイツ証券 820( 820)
松井証券 674( 674)
楽天証券 88( 0)
三菱UFJeスマート 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース