オレンジ不使用なのにオレンジ味？カゴメ新ジュースを飲んでみた

カゴメは3月10日から、新商品「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」の販売を開始しています。

商品名の通りオレンジを使っていないのに、オレンジの味がするそうです。……え、なんて？

■ 見た目はオレンジジュース、香りは……？

近所のドラッグストアやコンビニを何軒か回った末、なんとか「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」を発見。購入してきました。価格は税込149円です。

中央に描かれた「？」マークが目を引く、オレンジ色のパッケージ。内容量は195mlで、品目は「にんじんミックスジュース」となっています。

なお、本商品は「オレンジ不使用」ですが、オレンジアレルギーの方に配慮した商品ではありません。その点、ご注意を。

さて、蓋を開けて中身をコップに注ぐと、見た目はオレンジジュース。香りも一瞬オレンジを感じますが、微妙に違う。いろいろなフルーツが混じり合った香りがします。

■ オレンジ不使用とは思えないほどオレンジを感じる味

ひと口飲んでみると、一瞬だけオレンジを感じるものの、香り同様に奥からいろいろなフルーツの味や香りがやってきます。

口に入れた瞬間はオレンジっぽい酸味などが確かに感じられ、想像していた以上にオレンジらしくはあります。

ただ全体的にはマンゴーのようなまろやかな甘さが際立っており、オレンジジュースらしい爽やかさがやや薄めです。奥の方にはにんじんも顔をのぞかせており、野菜ジュースが苦手な人だと、受け付けにくいかもしれません。

改めて原材料を確認すると、使われているのは「濃縮にんじん、りんご、パインアップル、レモン、マンゴー（濃縮還元）」で、商品名の通りオレンジの表記はなし。

オレンジ不使用とは思えないほどオレンジジュースっぽい味をしており、そこにはとても驚かされます。何も前情報なしで飲んだら、オレンジが入っていると思ってもおかしくありません。

とはいえ「オレンジジュース」というよりは、「オレンジ風味の野菜・果実ジュース」と感じるほどには、オレンジ以外の味もするので、評価は大きく分かれそうな印象です。

ちなみに野菜・果実ジュースとしてはすっきりとした甘さで非常に飲みやすく、美味しかったです。

今回発売となった「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」は、カゴメが新たに立ち上げるブランド「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」の第1弾商品。

「KAGOME Beyond」は「既成概念にとらわれない新たな美味しさを提案するブランド」を目指しています。気候変動によってオレンジの価格が高騰する昨今の状況をふまえ、今回の「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」が生まれました。

第2弾以降があるなら、どんな商品が登場するのか。今後の展開も気になる一品でした。

（ヨシクラミク）

