西垣匠、森カンナに片思いをする後輩刑事役「存分に振り回されようと思っています！」【コメント全文】
俳優の西垣匠が、森カンナが主演を務める4月期日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（4月6日スタート、毎週月曜 深0：24）に出演することが10日、発表された。主人公・谷崎真奈美（森）に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬を演じる。
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
西垣は、警視庁捜査一課の刑事・壮馬を演じる。真奈美の後輩で、バディ。真奈美のことが好きで、「いつかは真奈美のオンリーワンになりたい」と思っているが、真奈美には相手にされていない。
出演にあたって、西垣は「台本を読む限りずっと振り回されているので、先輩の肩を借りて、存分に振り回されようと思っています！」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
――台本を読んだ感想はいかがでしたか。
本当に面白くて、ずっとケラケラ笑っていました。ただ、これをちゃんと面白く演じなくては…と読むたびにだんだん緊張感が増してきています。
――ご自身の役柄を教えてください。
僕が演じる黒岩壮馬は、森カンナさん演じる真奈美のことが好きなバディの刑事です。台本を読む限りずっと振り回されているので、先輩の肩を借りて、存分に振り回されようと思っています！
――森カンナさんの印象を教えてください。
一度ドラマで共演させていただいたのですが、同じシーンはなかったんです。幅広い役を演じていらっしゃるのを拝見しているので、今回ご一緒するのがとても楽しみです！
――視聴者へのメッセージをお願いします。
終始笑える作品ではあるのですが、サスペンスとしてもすごく面白い作品になっているので、いろいろな楽しみ方をしていただけると思います。毎週代わる代わるマイラブと呼ばれる男性が出てきますので、そこもぜひ注目していただけたらと思います！
