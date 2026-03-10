山中柔太朗＆大西利空、小春（豊嶋花）めぐって兄弟バトル 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第10話あらすじ
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24※第10話は深0：34）の第10話が、きょう10日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ドキドキ！膝枕してもらう山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進の愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
高校を卒業したら進学することに決めた小春は、期末テストが終わるまで黒崎さんとのデートはお預け。「恋のためにも、まずは勉強を頑張らねば！」と張り切る。
一方、黒崎さんの幸せを邪魔しようとする弟・唯央（大西利空）は、サイン会で小春におせっかいを焼かれてから気持ちに変化が訪れていた。本気で小春に惹かれ始め、小春を買い物に誘って積極的にアプローチを仕掛ける。動揺する黒崎さんはこっそり2人の後をつけるが、嫉妬が空回りしてしまう。
そんな中、小春は飲食経営の勉強ができる学校に興味を持ち、唯央の紹介で、志望校のOGに会って話を聞かせてもらえることに。その場に唯央も同席すると知った黒崎さんは不安に駆られつつ、「楽しんできてください」と笑顔で小春を送り出す。
OGと会った小春は、将来おにぎり屋さんを継いでみんなを笑顔にしたいという夢を打ち明けながら、大好きなお母さんを思い出して、つい泣いてしまう。その純粋な涙に心を打たれた唯央は「俺、小春ちゃんのこと支えるって決めたから」と黒崎さんに宣戦布告。小春を本気で手に入れようとする唯央の暴走が始まって、黒崎さんが大ピンチに陥る。
