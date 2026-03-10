漫画『J⇔Ｍ ジェイエム』アニメ化決定
漫画『J⇔Ｍ ジェイエム』（原作：大武政夫／ハルタオルタ連載）がテレビアニメ化されることが決定した。
【動画】かっけぇ！公開された『J⇔Ｍ ジェイエム』原作PV
本作は闇社会で“アンタッチャブル”と恐れられる孤高の殺し屋・J（ジェイ）と、家にも学校にも居場所のない孤独な少女・恵（めぐみ）の二人が繰り広げるスイッチング・ライフ。
アニメ化発表記念を記念して、原作・大武政夫からコメント＆お祝いイラストが到着した。
■大武政夫コメント
『ジェイエム』アニメ化決定しました！ありがとうございます。『ジェイエム』は映像になる事でアクションシーンなど漫画と違った見せ方でより楽しめるんじゃないかと思っています。入れ替わりモノなので特に声の演技が漫画では出せない面白さに繋がると思っています。そこは個人的にも楽しみにしています。ただ、入れ替わってる役柄の声優さんは演じる難易度高そうなので本当にすいません。頑張って下さい！
