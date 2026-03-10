『勇者の肋骨』カオスなPV解禁 くっきー！のイラストやパンサー尾形貴弘のビジュアルまで登場
アニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』が、4月7日より、日テレ、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送されることが決定した。あわせて最新映像を収録した本PVが解禁となった。
【動画】カオスすぎる…公開された『勇者の肋骨』PV
「俺」（CV：阿部 敦）が予想できない転生を繰り返す様子や「女神様」（CV：M・A・O）の塩対応っぷりなど個性豊かなキャラクターが登場。アニメ映像に加えて、実写映像や人形劇、くっきー！のイラストやパンサー尾形貴弘のビジュアルまで登場するカオスな映像となっている。
さらに、オープニングテーマの終活クラブ「転生願望」も初音源公開となり、「転生」に因んだノリの良い楽曲を楽しめる。そして、エンディングテーマは、shallmの「何なんですか？」に決定。ポップなテンポで、まるで「俺」と「女神様」の会話を連想させる明るい楽曲となっている。
＜イントロダクション＞
転生先は…
「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」！？
アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！
舞台は転生先を自由に選べる世界。
――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて
「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が５万年！
「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。
それなら、と主人公が選んだ転生先は
「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！
さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、
次々と転生を繰り返し！？
アニメ映像に加えて、
ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、
塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、
トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！
＜スタッフ＞
監督 ソエジマヤスフミ（「巌窟王」/デジタルディレクター・「ジョジョの奇妙な冒険」/ビジュアルディレクター・「あんさんぶるスターズ」/シリーズディレクター）
キャラクター原案 めばる
イメージイラスト コーポ
シリーズ構成 双城ジッパ
アニメーションキャラクター原案 熊之股鍵次
キャラクターデザイン 松元美季
プロップデザイン/美術デザイン CHICCHi
色彩設計 吉原千晴
撮影監督 風本皐
編集 たるみりさ
音響監督 濱野高年
音響効果 小林孝輔
音楽 浦木裕太/小西 香葉/近藤 由紀夫/Nomi(バスクのスポーツ)/渡邉 峻冶
アニメーションプロデューサー 西澤宏二
アニメーション制作 Qzil.la × S.o.K
製作 めがおれ製作委員会
＜クリエイター＞
isai inc.／かに座／くっきー！／久米田康治／島猛／しんらしんげ／タイプゼロ／大門嵩／滝れーき
土屋萌児／Tichila JUNKLIN／檜垣賢一／ビヨゴンピクチャーズ／益山貴司／Maria Tokareva
山崎紗也夏／ルノアール兄弟
