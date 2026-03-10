キタニタツヤ、アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ担当 新曲「れびてーしょん」書き下ろし
シンガー・ソングライターのキタニタツヤが、4月よりスタートするテレビアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマを担当することが決定。新曲「れびてーしょん」を書き下ろしたことが明らかになった。
【動画】アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』PV
2022年に発売され、累計300万本を突破したゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）がテレビアニメ化され、4月4日よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送される。ABEMAでも同日より配信開始となる。
キタニは「誰も見向きもしなかった手つかずの空き地。好きに大声を出して暴れていられた非現実の無秩序。私の、私たちだけのおもちゃだったその場所にビルが建って、“みんな”がやってきて、通知と広告を介して現実と同じになっていく。全てが移ろっていく中で、ひとり何かにしがみつき老いていくことは悪だとして、お別れを言えたとして、私たちはこの先どこに吹き溜まっていけばいいんだろうか。この嘆きすら、もはや許されないのだろうか」とコメントを寄せている。
キタニが手がけた「れびてーしょん」が初解禁となるPVも現在公開中だ。
