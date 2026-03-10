◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 - チェコ(10日、東京ドーム)

岡本和真選手はこの日、チェコ戦を前に、菅野智之投手とのやりとりを明かしました。

侍ジャパンはここまで3試合を終え、岡本選手は10打数1安打。今の状態について「自分自身あんまり打ってないんで、でもチームは勝っているので今日は頑張りたいなと思います」とコメント。

また8日のオーストラリア戦の試合前に円陣を任された際に「菅野先輩がめちゃくちゃ緊張していたので、早めに援護皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう」と巨人時代の先輩である菅野智之投手をいじった岡本選手。すると試合後にヒットが出なかった岡本選手に対して、「あいつは全然緊張感がなくて打てていないので、緊張感をもうちょっと持ってほしいなと」と笑いを誘いつつ、「あとで活を入れておきます」と菅野投手から明かされていました。

この出来事についてその後菅野投手とのやりとりはあったか聞かれると、「ほんまにちょっとさっき、ちょっかい出されましたね」と関西弁を交え暴露。しかし会話内容については「まあでもいつもいろいろ言われるんで、耳傾けていないんでちょっと忘れました」と岡本選手らしさあふれるユーモアで笑いを誘いました。