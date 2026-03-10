中東情勢が悪化する中、現地からの退避を希望する日本人ら281人を乗せた日本政府のチャーター機が10日朝、成田空港に到着しました。

日本政府によりますと、搭乗していたのは、サウジアラビアのほか、カタールなどから陸路で移動し出国を希望した日本人やその家族ら281人です。

大学生（20代）「朝目覚ましみたいな感じでミサイルの迎撃音が聞こえたり、昼間すごく近くで爆発の音が聞こえたりしましたね」

サウジアラビア在住（40代）「このまえ雨が降ったんですけど、雷なのか空爆なのかどっちだろうって空を見て音に敏感になりました」「いつになったらサウジアラビア帰るんだっけ」

「爆弾がとまったらいいなと思って」

サウジアラビア在住（40代）「『爆弾がなくなったら僕帰ってくるね』と父親には言ってましたね」

また、久々の再会に抱き合う家族も…

大学生（20代）「カタールにいた日本人でLINEグループとか作ってて、180人くらいいて『爆撃音が聞こえてきます』とか教えてくれて、新しい発信とかしてくれてる人がいて、それが何よりも安心で」

政府の追加のチャーター機は、10日夜から11日未明にかけて中東を出発する2便が予定されています。