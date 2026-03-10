外野で守備練習をする佐藤輝。手前右は大谷（撮影・堀内翔）

　「ＷＢＣ東京プール　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　ディップ　侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）

　３連勝でＣ組１位通過を決めている侍ジャパンのスタメンが発表され、大谷翔平選手は今大会初めて先発オーダーから外れた。

　ここまで出場機会があまりなかった森下翔太外野手が１番、佐藤輝明内野手が２番に座った。さらに小園海斗内野手が６番・遊撃、７番・中堅に周東など出場機会が少なかった選手がスタメンに名を連ねた。

　井端監督は試合前の会見で「まだ投げてない投手もいますし、試合にそこまで出てない選手もいる。打席数の少ない選手もいる。そういう選手に結果を出してほしい」と語っていた。

　大谷はこの日、試合前練習でブルペン入りして調整。東京ドームのブルペン周辺は扉が閉められるなど厳戒態勢がとられた。

　先発は高橋宏斗投手。チェコの先発は前回大会で大谷から３球三振を奪って注目を集めたサトリア。試合開始は午後７時の予定となっている。

　以下、侍ジャパンのスタメン。

　【侍ジャパン】

　１番・左翼　森下

　２番・右翼　佐藤輝

　３番・一塁　村上

　４番・ＤＨ　吉田

　５番・三塁　岡本

　６番・遊撃　小園

　７番・中堅　周東

　８番・捕手　中村

　９番・二塁　牧原大

　　　　投手　高橋