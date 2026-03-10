俳優竹財輝之助（45）が10日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。“クズ”役でブレイクした竹財が、役作りで参考にした人を明かした。

番組では竹財が演じてきた数々の“クズ男”をまとめて紹介した。

竹財は「いろいろ見てきた人を参考にはしてるんですよ。役作りしていくときに、近くにいる人とか、もちろんドラマの中の人物を参考にすることもありますけど」と答えた。

ハライチの澤部佑は「プライベートで身近にそういう方がいらっしゃる…？」と困惑した。

竹財は「僕バーテンダーやってたことがあって、夜のお客さんっていろんな方がいらっしゃる。もちろんよからぬ関係の方もいらっしゃいますし。そういう方も見てきたので。“こんな感じね”っていう参考にさせてもらってます」と答えた。

澤部は「バーテンダーサイドから見てたらわかるもんなんですか？」と質問した。

竹財は「わかりますね。安心されてるんでしょうね。暗いので。僕らは斜め前に立ってお話しを聞きながら、話ふられたときにお相手をしなきゃいけないので」と答えた。

岩井勇気は「じゃあ全部聞かれてるってこと？」と聞くと、竹財は「はい。カウンターは気を付けてください」と答えた。

竹財は「（クズの）仕草だったり、お話しの内容だったり、『クズってこういうことやるんだな』っていうのは、今になってですけど、参考にさせてもらってます」と語った。