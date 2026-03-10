ＷＢＣ１次ラウンドＢ組は９日（日本時間１０日）、前回大会準優勝の米国代表が前回４強のメキシコ代表に５―３で競り勝って３連勝とした。３回に５失点したメキシコ代表はジャレン・デュラン外野手（２９＝レッドソックス）の２打席連続本塁打などで反撃したが及ばず、２勝１敗となった。

試合後、「ＭＬＢネットワーク」のインタビューに応じたディランは今大会の雰囲気について言及。ダイキン・パークは超満員の観衆で埋め尽くされ、異常なほどの熱気に包まれた。「言葉では言い表せない。実際に見なければ分からない。これまで経験した中で、これほどの熱狂はない！ 昨年プレーオフに進出したが、これほどの熱狂は想像もできなかった」とプレーオフ以上の興奮を感じたと明かした。

日本では社会現象になるほどＷＢＣは盛り上がるが、米国ではこれまで有力選手が相次いで代表を辞退し、盛り上がりに欠けた。しかし、今大会は主将のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を筆頭にサイ・ヤング賞のタリク・スクバル（タイガース）、ポール・スキーンズ（パイレーツ）などスターが勢ぞろいし、ファンの関心度も一気に上がったようだ。