「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏（５５）が１０日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。ベルギー１部で好調を維持するシントトロイデンを現地観戦したことを報告した。

シントトロイデンは９日に行われた第２８節、セルクル・ブリュージュと対戦。ＧＫ小久保玲央ブライアン（２５）やＤＦ谷口彰悟（３４）など日本人選手が７人出場し、１―１の後半３６分、途中出場したＭＦ松沢海斗（２５）がＭＦ伊東涼太郎（２８）とのワンツーで抜け出して決勝ゴールを決めた。チームは２―１で勝利。レギュラーシーズンは残り２試合で３位をキープしており、欧州ＣＬ出場の可能性を残している。

西村氏はキックオフ前に立石敬之ＣＥＯを直撃。チーム好調の理由を尋ねると、立石氏は「ひと言で言いますと、チームワークに限ると思います」と即答。選手が多国籍であるがゆえにチーム内には多言語が飛び交っていたが、立石氏によると「４か国語くらにグッとまとめて」意思疎通が向上したという。西村氏が「話す言葉をぎゅっと絞ったのは意図的に？」とさらに聞くと、立石氏は「意図的です」と断言した。

戦績アップの秘訣を聞き出した西村氏は「僕ね、正直、戦術的なものだとかあるのかなと思ったんですが、コミュニケーションがとれるようになったんだ」と驚いた表情を見せた。

試合後には決勝点を決めた松沢をピッチサイドで出迎えてインタビュー。松沢から「このまま勝ち続けて、チャンピオンズリーグに行けるよう頑張るんで、はい」と気合のこもったメッセージを引き出すと、「ですね！みなさん引き続き応援してください」と呼びかけた。

１９２４年創設のシントトロイデンが欧州ＣＬに出場権を獲得すればクラブ史上初の快挙となる。