【カプセルトイ】本物そっくり!「森口修の猫」のフィギュア第3弾登場に、どれが出ても当たりのヤツ」「また家に猫が増えてしまう幸せ」の声

【カプセルトイ】本物そっくり!「森口修の猫」のフィギュア第3弾登場に、どれが出ても当たりのヤツ」「また家に猫が増えてしまう幸せ」の声